12.5 C
Firenze
domenica 29 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Barbieri passione Sinner, vola a Miami per finale: “Sono emozionatissimo”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Bruno Barbieri vola a Miami per Sinner. Oggi, domenica 29 marzo, lo chef, grande tifoso di Jannik, si trova in Florida per assistere alla finale del Masters 1000 che vede protagonista il tennista azzurro contro il ceco Jiri Lehecka. “Se Sinner non va da Barbieri, Barbieri va da Sinner”, ha detto sorridente lo chef stellato in una storia pubblicata su Instagram. 

“Oggi c’è la grande finale e c’è anche Barbieri. C’è un gran casino qui, vediamo cosa succede. Sono pronto, wow”, il messaggio ai suoi follower, “è la prima finale sono emozionatissimo”. Anche lo chef però è stato bloccato dalla pioggia che ha colpito Miami, e che ha fatto slittare l’inizio della finale, inizialmente prevista per le 21: “Piove, siamo qui in un posto molto in alto”. 

“È danza contro la pioggia”, ha detto regalando un aggiornamento nelle sue storie Instagram, “hanno asciugato il campo tre volte, speriamo bene. Sarà una bella partita, non fa freddo ma c’è un vento che un po’ disturberà il gioco”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.5 ° C
13.5 °
11.3 °
40 %
2.7kmh
0 %
Dom
12 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1164)ultimora (851)sport (138)Eurofocus (52)demografica (40)finanza (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati