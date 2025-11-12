17.9 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna, Cambiaghi si ferma in Nazionale

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Le Nazionali solitamente non portano buone notizie ai fantallenatori. Ma questa è una brutta notizia anche per Gattuso, CT dell’Italia.  

Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano per un leggero fastidio al polpaccio destro. Nelle prossime ore il calciatore farà ritorno a Bologna dove sarà preso in analisi dallo staff medico di Vincenzo Italiano. 

Cambiaghi aveva rilevato il posto dell’acciaccato Kean per fronteggiare l’emergenza offensiva per le sfide contro Moldova e Norvegia.  

In attesa degli esami strumentali dei prossimi giorni, Cambiaghi tiene in ansia il Bologna. La sua ultime prestazione contro il Napoli era stata magistrale, a testimoniare un grande momento anche al Fantacalcio. 

La sua presenza alla ripresa sarà da monitorare di pari passo con l’evolversi della situazione. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.9 ° C
18.9 °
16.5 °
69 %
1.5kmh
75 %
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1509)ultimora (1411)sport (55)demografica (43)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati