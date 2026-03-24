18.3 C
Firenze
martedì 24 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna, due infortuni: il comunicato

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Obiettivo Europa League per il Bologna, con il campionato ormai andato. La squadra di Italiano alla ripresa dovrà fare i conti con due assenze.  

Jens Odgaard e Tommaso Pobega
 sono al momento fermi ai box, si speranza che la sosta possa aiutare a recuperarlo in un tempo non particolarmente lungo. Entrambi hanno saltato la sfida di domenica scorsa contro la Lazio, il danese per un risentimento alla coscia sinistra, l’italiano per un problema all’ileo-psoas. 

Sottoposti agli esami strumentali, per Pobega è emersa una lesione di basso grado, per Odgaard una lieve elongazione. Entrambi salteranno sicuramente la gara fissata alla ripresa di Pasqua, la sfida contro la Cremonese del neo allenatore Marco Giampaolo, ma Italiano conta di poter contare nuovamente su di loro proprio per il match di andata nei quarti di Europa League contro l’Aston Villa il 9 aprile che si giocherà tra le mura amiche. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
18.8 °
17 °
33 %
4.1kmh
40 %
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1262)ultimora (1085)sport (88)Eurofocus (47)demografica (42)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati