Bologna, due infortuni: il comunicato

(Adnkronos) – Obiettivo Europa League per il Bologna, con il campionato ormai andato. La squadra di Italiano alla ripresa dovrà fare i conti con due assenze.

Jens Odgaard e Tommaso Pobega

sono al momento fermi ai box, si speranza che la sosta possa aiutare a recuperarlo in un tempo non particolarmente lungo. Entrambi hanno saltato la sfida di domenica scorsa contro la Lazio, il danese per un risentimento alla coscia sinistra, l’italiano per un problema all’ileo-psoas.

Sottoposti agli esami strumentali, per Pobega è emersa una lesione di basso grado, per Odgaard una lieve elongazione. Entrambi salteranno sicuramente la gara fissata alla ripresa di Pasqua, la sfida contro la Cremonese del neo allenatore Marco Giampaolo, ma Italiano conta di poter contare nuovamente su di loro proprio per il match di andata nei quarti di Europa League contro l’Aston Villa il 9 aprile che si giocherà tra le mura amiche.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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