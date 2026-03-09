18.4 C
Champions League: L’Atalanta dopo il Dortmund vuole fermare il Bayern

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – La Germania, in questa edizione della Champions League, è nel destino dell’Atalanta. La Dea, dopo aver eliminato il Borussia Dortmund ai play-off, sfida ora il Bayern Monaco, una delle candidate forti alla vittoria finale, negli ottavi di finale della manifestazione. Nerazzurri e bavaresi non si sono mai incontrati ma i ragazzi di Palladino sono pronti a giocarsela a visto aperto. Gli esperti Sisal ritengono il Bayern favorito a 1,60 rispetto al 4,75 dell’Atalanta mentre il pareggio è in quota a 4,50. La sfida si preannuncia molto divertente e ricca di gol tra due formazioni che fanno del gioco offensivo una vera e propria filosofia di vita: la Combo Goal + Over 3,5 si gioca a 2,40. Neuer e compagni hanno più chance, a 1,50, di segnare il primo gol del match rispetto ai padroni di casa, offerti a 2,75. Tante reti sono generate da molti tiri in porta: lo scenario di almeno 12 conclusioni è dato a 2,50. Non solo marcature ma anche tanta intensità si preannuncia alla New Balance Arena: un rigore è offerto a 2,75, un’espulsione a 4,25 con l’Atalanta che, a 1,95, rischia di ricevere più cartellini rispetto ai tedeschi, in quota a 2,90. 

Palladino getterà nella mischia la formazione migliore con Gianluca Scamacca, dato nel tabellino dei marcatori a 2,75, pronto a guidare i suoi compagni. Lazar Samardžić, gol o assist a 3,50, potrebbe affiancare l’attaccante della Nazionale in zona offensiva. In casa Bayern, neanche a dirlo, il pericolo numero 1 si chiama Harry Kane. Il bomber inglese, finora in stagione, ha messo insieme 45 gol in 37 partite di cui 8 in Champions League: il capitano dell’Inghilterra che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 4,50. 

