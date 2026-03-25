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Como, le condizioni di Ramon e Rodriguez

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Tegola per il Como allenato da mister Cesc Fàbregas, che durante questa sosta dovrà rinunciare a due pedine importanti come Jacobo Ramón e Jesús Rodríguez, entrambi costretti a dare forfait nelle rispettive nazionali. 

L’esterno d’attacco spagnolo, nonostante fosse inizialmente partito per il ritiro della Roja, è stato rispedito a casa dai medici della federazione a causa di un problema al ginocchio. Il giocatore verrà sottoposto a terapie per i prossimi giorni: sebbene l’infortunio non sembri di grave entità, la sua disponibilità per la sfida contro l’Udinese alla ripresa del campionato verrà valutata giorno per giorno. 

Dall’altra parte Jacobo Ramón è alle prese con una lesione al muscolo psoas: i tempi di recupero stimati si aggirano intorno alle due settimane, rendendo molto complicato il suo rientro in tempo per la ripresa del campionato contro l’Udinese, ma dovrebbe esserci nel turno successivo contro l’Inter.  

  

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