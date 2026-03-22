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Como-Pisa 5-0, Fabregas travolge Hiljemark e si prende quarto posto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Manita del Como in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto il Pisa con un netto 5-0. Un successo che permette al Como di volare a 57 punti, solo al quarto posto a +3 sulla Juventus e a +6 dalla Roma, impegnata alle 18 contro il Lecce. Il Pista resta invece ultimo a 18 punti.  

Una vittoria mai in discusisone con i padroni di casa in vantaggio al 7′ con Diao. Raddoppio al 29′ con Douvikas. Como quindi avanti di due reti all’intervallo e ne poteva fare anche di più, con il Pisa che ha creato un paio di occasioni. La squadra di Fabregas dilaga comunque nella ripresa con i gol al 48′ di Baturina, al 75′ di Nico Paz e all’81’ di Perrone. I toscani inoltre si sono visti annullare due gol al 52′ e al 60′ per fuorigioco.  

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