Ferrari, Leclerc: “Possiamo battere la Mercedes, non ci accontentiamo del podio”

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Charles Leclerc sfida la Mercedes in vista del Gran Premio del Giappone. Oggi, giovedì 26 marzo, il pilota della Ferrari ha parlato delle ambizioni della Rossa in vista di Suzuka, gara in programma domenica 29: “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi sì, credo sia possibile battere la Mercedes. Certo, è una sfida enorme. L’ottimizzazione della power unit è probabilmente la più grande differenza tra noi e Mercedes al momento. Poi c’è anche la potenza pura, per la quale ora siamo sotto rispetto a loro. Invece, a livello di telaio, la Ferrari è una vettura piuttosto forte e questa è probabilmente la nostra forza finora”.

Leclerc arriva al terzo appuntamento del Mondiale dopo il quarto posto conquistato in Cina, dietro le due Mercedes e il compagno di squadra Hamilton, che a Shanghai ha conquistato il suo primo podio con la Ferrari: “Questo campionato sarà tutto basato sugli aggiornamenti che ogni team porterà”, ha detto in conferenza stampa, “siamo in una posizione accettabile, ma ovviamente non siamo qui solo per fare podi: vogliamo vincere le gare, il che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è a un livello molto alto. Ma le persone in fabbrica stanno lavorando sodo per portare aggiornamenti. So che ci sono diverse cose in arrivo presto”.

“Se questo farà la differenza o meno, non lo so e sono abbastanza sicuro che nemmeno gli altri siano in vacanza, quindi sarà dura”, ha spiegato Leclerc, “sono molti anni che lavoriamo con il team per cercare di tornare al vertice. È stato un buon passo avanti quest’anno, ma non siamo ancora dove vorremmo essere. Sto facendo del mio meglio e spero che il nostro momento arrivi quest’anno o il prima possibile”.

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