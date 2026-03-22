Fiorentina-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, domenica 22 marzo, i nerazzurri volano a Firenze per affrontare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio, con tanto di polemiche, contro l’Atalanta, mentre quella viola ha vinto 4-1 con la Cremonese in trasferta.

La sfida tra Fiorentina e Inter è in programma oggi, domenica 22 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu

Fiorentina-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

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