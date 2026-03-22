Fonseca sceglie Alcaraz, Sinner risponde: “Ha ragione lui”

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Jannik Sinner risponde a Joao Fonseca. Dopo aver battuto il bosniaco Dzumhur nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, il tennista azzurro ha commentato le parole del brasiliano, che del suo match (perso) contro Carlos Alcaraz aveva fatto capire di preferire il numero uno del mondo a Sinner, definito come “un robot”.

“Penso Fonseca abbia ragione”, ha detto con un sorriso Sinner a Tennis Channel, “credo sia un’analisi molto accurata, soprattutto perché arriva da un giocatore che ha affrontato sia me che Alcaraz in due settimane consecutive. Ha fornito una spiegazione perfetta”.

Sinner ha poi avuto parole di stima nei confronti di Fonseca: “In ogni caso, è un ottimo giocatore, esprime già un livello molto alto e sono sicuro che continuerà a migliorare”.

“Credo che Alcaraz abbia un repertorio più ampio di Sinner”, aveva detto Fonseca in conferenza stampa dopo la partita con lo spagnolo, “Sinner è più simile a un robot che si limita a colpire la palla in modo impeccabile. Carlos, invece, sa fare tutto. Sa usare il topspin, tirare con potenza, ha un buon movimento, va a rete. È più difficile da interpretare per lui”.

Parole che hanno fatto imbestialire i tifosi di Sinner, che si sono riversati sui social per criticare Fonseca. Nel mirino, in particolare, c’è quel termine “robot”, giudicato non molto carino, usando un eufemismo ed edulcorando tanti commenti, per parlare delle qualità indiscusse di Jannik.

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