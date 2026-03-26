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Formula 1, Verstappen caccia giornalista da conferenza: “Non parlo finché non se ne va”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tensione tra Max Verstappen e un giornalista alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Red Bull, dopo aver notato la presenza di un reporter del ‘Guardian’, Giles Richards, che ad Abu Dhabi 2025 gli aveva chiesto se avesse rimpianti per l’incidente con George Russell a Barcellona, costatogli punti decisivi per il titolo, ha reagito rifiutando la sua presenza. 

Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, Verstappen avrebbe urlato verso il giornalista: “Non parlo finché non se ne va”. E, dopo un breve scambio, ha ribadito la sua posizione con un secco: “Esci”. 

Verstappen ha poi parlato della gara e di un inizio di stagione fin qui complicato per la Red Bull: “Non penso molto agli anni passati perché ogni anno è diverso, però dobbiamo essere realisti e ammettere che al momento siamo ben lontani da quel livello, quindi affronto il weekend e vedo dove saremo”. 

“Spero potremo sfruttare questa pausa per capire meglio la nostra macchina”, ha spiegato il pilota olandese, “imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Il weekend in Cina non è stato dei migliori per noi, quindi spero che per un po’ rimanga il nostro peggiore. In questo senso, la pausa sarà positiva”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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