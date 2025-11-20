Garruto si scusa sui social, “Grazie alla Lazio per la fiducia”. Oltre 34mila voti per nuovo nome all’Aquila della Lazio

(Adnkronos) – “In queste ore sono tornati fuori alcuni vecchi post che avevo scritto anni fa. Li ho riletti e, come capita a ognuno di noi, rileggerli anni dopo, fanno un effetto strano e distaccato. Nel frattempo sono cambiate tante cose: sono arrivati i miei figli, è cresciuto il mio rapporto con mia moglie, la mia famiglia è diventata il centro di tutto e anche il mio lavoro mi ha fatto maturare e guardare la vita in modo diverso. Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più”. Queste le parole del nuovo falconiere della Lazio, Giacomo Garruto, su Facebook, dopo le polemiche per alcuni post ripescati sui social risalenti al 2018. Il falconiere ha sostituito Juan Bernabé dopo la rottura con la società biancoceleste.

“Chi mi conosce sa che vivo con rispetto, con semplicità e con la testa nel mio mondo: gli animali, la natura, la cura dei rapaci, le persone che amo. Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito o disturbato da quei vecchi contenuti. Non era nelle mie intenzioni, né allora né oggi. Adesso voglio solo concentrarmi sul presente: fare bene il mio lavoro, con passione e umiltà, e vivere questa opportunità grazie alla fiducia che mi ha dato la Lazio con il cuore leggero e pulito”, ha spiegato Garruto, direttore e responsabile del ParcoNatura La Selvotta di Formello, con oltre 20 anni di esperienza nella falconeria. Garruto è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale. Un curriculum di tutto rispetto che lo ha reso una delle figure più qualificate a livello nazionale in merito alla conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale.

I tifosi della Lazio, intanto, sono chiamati a scegliere, fra sei nomi proposti dal club, su come chiamare il nuovo volatile che sarà presentato ufficialmente nel pre partita contro il Lecce. Sarà possibile votare sul canale ufficiale whatapp della S.S. Lazio fino alle 17.00 di sabato 22 novembre ma il contest sta già andando benissimo con migliaia di tifosi che hanno dato il loro voto e con, al momento, il nome Flaminia il più gettonato con 15.5 K, seguito da Olympia, il vecchio nome dell’aquila precedente con 8.1 K. Seguono poi Vittoria con 5.3 K, Minerva con 3.1 K, Gloria 1.1K e Cornelia 1.1K con 34.200 votanti in 18 ore.

