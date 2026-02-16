11.1 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Giuseppe Sala come Alberto Tomba sulle piste di Cortina. Il sindaco di Milano in discesa libera

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Casco e giacca bianchi, pantalone nero, ginocchia piegate e giù di slalom per le piste di Cortina d’Ampezzo. A prima vista potrebbe sembrare un’atleta in preparazione per qualche gara olimpionica. In realtà è Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Il video delle gesta atletiche del primo cittadino, pubblicato sul proprio profilo Instagram, non è passato inosservato: quasi 3.000 like e più di 170 commenti.  

Fotografia pulita, scelta musicale azzeccata, obiettivo sulle gesta atletiche del sindaco, il reel ricorda un po’ Milano: dinamico, sempre in movimento e dallo stile impeccabile. Un tassello che si incastra nell’immagine della Milano internazionale dell’ultimo decennio. Nell’epoca della brandizzazione, nel filmato spicca non tanto la persona, ma il brand Milano. Una Milano dinamica e ritmata: nell’epoca della politica da talk show, percepita come immobile, Sala si mostra all’aperto e i movimento 

Se il reel è la vetrina del sindaco, la sezione commenti è il bar sotto casa. “Sei riuscito a mettere la ZTL anche nelle piste??” chiede qualcuno. Altri non sono particolarmente impressionati, anzi recriminano il momento di relax: “Che chic. Io però starei in municipio a lavorare”. “È lo stesso slalom che si fa tra le buche di Milano. Bravo continua così” ironizza un altro utente. Il sindaco-manager sfreccia per le piste di Cortina come il capoluogo lombardo si proietta verso il futuro, una città che non si ferma. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

