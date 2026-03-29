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Incidente choc a Suzuka, paura in Porsche Cup

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Paura in Porsche Cup. Oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Suzuka, poco prima dell’inizio del Gran Premio del Giappone di Formula 1, un terribile incidente ha riguardato due macchine, con una vettura che ha perso contatto con l’asfalto volando contro le barriere. 

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i piloti coinvolti, finiti contro le barriere di protezione in curva 12. Bandiera rossa immediata, con la gara terminata anzitempo e gli organizzatori intervenuti per riparare le barriere in vista dell’inizio del Gp di Formula 1, ritardato di 10 minuti proprio per consentire i lavori in pista. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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