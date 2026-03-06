12.1 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Indian Wells, oggi Musetti-Fucsovics – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Oggi, venerdì 6 marzo, il tennista azzurro scenderà in campo contro l’ungherese Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano. Musetti torna quindi a giocare dopo l’infortunio che lo ha messo ko nei quarti di finale degli Australian Open, quando fu costretto al ritiro in vantaggio di due set contro Novak Djokovic. 

La notte italiana vedrà anche il debutto di Jannik Sinner, che sfiderà il ceco Svrcina. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.1 ° C
12.5 °
10.5 °
60 %
1.5kmh
0 %
Ven
11 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1485)ultimora (1321)sport (78)Eurofocus (60)demografica (26)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati