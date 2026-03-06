Indian Wells, oggi Musetti-Fucsovics – Diretta

(Adnkronos) – Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Oggi, venerdì 6 marzo, il tennista azzurro scenderà in campo contro l’ungherese Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano. Musetti torna quindi a giocare dopo l’infortunio che lo ha messo ko nei quarti di finale degli Australian Open, quando fu costretto al ritiro in vantaggio di due set contro Novak Djokovic.

La notte italiana vedrà anche il debutto di Jannik Sinner, che sfiderà il ceco Svrcina.

