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Inter, ansia Calhanoglu: infortunio con la Turchia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Infortunio per Hakan Calhanoglu. Oggi, giovedì 26 marzo, il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema fisico durante la semifinale dei playoff dei Mondiali 2026, vinta dalla sua Turchia per 1-0 in casa contro la Romania. Calhanoglu si è fermato nel finale della sfida, lamentando problema al polpaccio. 

Il centrocampista si è infatti accovacciato al 90′ toccandosi ripetutamente il polpaccio sinistro e chiamando l’intervento dello staff medico della Turchia. Immediato il cambio di Montella, che ha inserito Kahveci al suo posto. A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per la finale contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo. 

Ansia anche per l’Inter, che attende il ritorno di Calhanoglu per valutarne le condizioni, ma al momento è da considerare in dubbio anche per il big match di San Siro con la Roma, in programma il 5 aprile alla ripresa del campionato. 

 

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