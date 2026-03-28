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Italia, Dimarco si difende: “Esultanza per Bosnia istintiva, poco rispettoso riprenderci”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Federico Dimarco difende l’Italia dal ‘caso video’ post Irlanda del Nord. Oggi, sabato 28 marzo, l’esterno dell’Inter ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida alla Bosnia, finale dei playoff che deciderà se gli azzurri riusciranno a qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. 

“Ho deciso di essere qui in conferenza perché ci tenevo a sottolineare che ho un profondo rispetto per qualsiasi club e qualsiasi nazionale. Io e altri miei compagni abbiamo avuto un semplice gesto istintivo, stavamo guardando i rigori come si fa tra amici”, ha esordito Dimarco, “subito dopo mi sono messaggiato con Dzeko, gli ho fatto i complimenti e ci siamo fatti un reciproco in bocca al lupo”. 

Poi Dimarco ha criticato chi ha deciso di mandare in onda quel video e ha difeso i suoi compagni: “Quel video ci ha ripreso in un contesto dove c’erano familiari e anche bambini, lo ritengo poco rispettoso”, ha detto l’esterno dell’Inter, “ho letto che ci hanno indicato come arroganti, mi domando come potremmo esserlo visto che non andiamo al Mondiale da dodici anni”. 

 

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, i giocatori italiani si sono fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita proprio l’avversaria degli azzurri e terminata ai rigori dopo l’1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si vede Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito. 

Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco unisce i pugni ed esulta, mentre Vicario gli dà una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles. 

 

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