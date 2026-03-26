6.2 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Irlanda del Nord: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nei playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l’Irlanda del Nord – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia. 

 

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso. 

Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, Brown, McConnell; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis; Donley, Price. Ct. O’Neill. 

 

Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di RaiPlay. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
6.2 ° C
6.8 °
4.9 °
86 %
1.3kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1155)ultimora (974)sport (92)Eurofocus (50)demografica (39)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati