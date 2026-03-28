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La Bosnia Erzegovina è l’ultima tappa verso il Mondiale dell’Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La conquista del Mondiale da parte dell’Italia passerà da Zenica, il fortino della Bosnia, che ha eliminato il Galles ai rigori dimostrando carattere e personalità. Sarà un match per cuori forti ma, per gli esperti di Sisal, la squadra di Gattuso può farcela: l’Italia parte favorita, con il successo nei 90 minuti a 1,60, si sale a 5,75 per il successo di Dzeko e compagni, il pareggio è a 3,60. Vantaggio anche in ottica passaggio turno, l’eventualità che siano gli Azzurri a staccare il pass per il Mondiale è a 1,27 contro il 3,50 della Bosnia. 

All’Italia sono bastati i 90 minuti regolamentari per eliminare l’Irlanda del Nord, la Bosnia invece ha dovuto fare gli straordinari per piegare il Galles, riuscendoci solo ai calci di rigore. Come andrà nella finale? La vittoria della squadra azzurra ai supplementari è a 9,00, quella dei bosniaci a 22,00 mentre, se si andasse ai rigori, le possibilità di vittoria italiane sarebbero a 11,00 contro il 13,00 della Bosnia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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