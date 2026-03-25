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La Roma ritrova Soulè: l’Inter nel mirino

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La sosta servirà alla Roma e al suo allenatore Gasperini per recuperare qualche infortunato.  

Soulé punta al pieno rientro per la gara contro l’Inter. 

L’argentino ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un mese di assenza. E lo ha fatto a pieno ritmo, senza stare troppo a calibrarsi in seguito ai problemi fisici dell’ultimo periodo. Una buona notizia per Gasperini, in vista della ripresa del campionato. 

L’anno scorso Soulé fu decisivo nella vittoria per 0-1 in casa dell’Inter. 

Il suo gol diede il via alle macchinazioni Scudetto del Napoli e al crollo finale dei nerazzurri, ma soprattutto diedero una spinta importante alla Roma di Ranieri per riprendersi l’Europa nelle giornate conclusive. 

Chissà se anche quest’anno Soulè proverà a fare lo scherzetto ai nerazzurri. Qualora dovesse pianamente recuperare sarebbe quasi scontato un suo impiego al fianco di Malen.  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

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