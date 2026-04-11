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Milan, Leao prima punta non piace ai tifosi: “Perché gioca lì?”

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Rafa Leao fa discutere. Oggi, sabato 11 aprile, l’attaccante portoghese è impegnato in Milan-Udinese, valida per la 32esima giornata di Serie A, ma protagonista di un primo tempo decisamente negativo e terminato sotto 2-0 tra i fischi di San Siro. Il numero 10 rossonero è stato schierato ancora una volta prima punta da Massimiliano Allegri, con Pulisic e Saelemaekers esterni ai suoi lati. 

Una scelta tattica che non è piaciuta ai tifosi del Milan e che Leao in primis, viste le prestazioni, ha già mostrato di non gradire particolarmente in stagione: “Non sa cosa fare in campo, va a destra e sinistra senza sapere cosa fare”, è l’analisi di un tifoso su X. Un’analisi largamente condivisa: “Leao con Allegri va venduto, non ci sono prospettive: è giusto separarsi. Oggi siamo al peggio del peggio”, “Mister, questi fischi sono anche per te. Non si può iniziare senza punta”, ha scritto un utente riferendosi ai sonori fischi che hanno accompagnato il Milan negli spogliatoi. 

“Perché sta giocando punta?”, è il pensiero largamente condiviso su X dai tifosi rossoneri, che non hanno condiviso, forse proprio come Leao, la scelta di schierare il portoghese come centravanti. 

 

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