Milano Cortina 2026, a Casa Italia il docufilm su Ambra Sabatini tra rinascita e sicurezza stradale

(Adnkronos) – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, è stato presentato oggi, nel salone d’onore di Casa Italia alla Triennale di Milano, il docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”. Dedicato al percorso umano e sportivo dell’atleta paralimpica, portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, più volte medaglia d’oro, detentrice del record mondiale nei 100 metri e già ambassador di campagne istituzionali sulla sicurezza alla guida, il film è stato realizzato con la collaborazione di Aspi – Autostrade per l’Italia, partner ufficiale dei Giochi invernali. Proiettato in anteprima alla presenza del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, di Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi, e della stessa Sabatini, il docufilm è solo una delle le iniziative promosse da Autostrade per l’Italia nell’ambito della partnership con Milano Cortina 2026. Per l’occasione è infatti prevista anche l’illuminazione con le tinte del tricolore dei varchi autostradali che conducono alle location dei Giochi, ossia le barriere di Venezia Nord, Belluno, Arcoveggio e Milano.

