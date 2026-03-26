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Mondiali 2026, oggi playoff: Italia-Irlanda del Nord – Diretta

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(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nei playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l’Irlanda del Nord – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. 

 

In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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