Mondiali 2026, oggi playoff: Italia-Irlanda del Nord – Diretta

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nei playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l’Irlanda del Nord – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada.
In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia.
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