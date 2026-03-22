MotoGp, doppietta Aprilia nel Gp Brasile: Bezzecchi trionfa davanti a Martin e Di Giannantonio

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Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 22 marzo, il pilota italiano ha trionfato nel secondo appuntamento del Mondiale, facendo il bis dopo il successo in Thailandia e prendendosi così la testa del Mondiale Piloti, al termine di una gara ridotta a 23 giri per i problemi all’asfalto che hanno caratterizzato il weekend.

La doppietta Aprilia viene completata dal secondo posto di Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position, riesce a vincere il duello all’ultimo giro con Marc Marquez e si prende il terzo posto, con lo spagnolo della Ducati quarto. Quinto il fratello Alex, sesto Ogura e settimo Acosta. Caduta nei primi giri per Pecco Bagnaia.

A Burinam a trionfare è stata l’Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo.

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