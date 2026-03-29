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MotoGp, ordine d’arrivo Gp Americhe e classifica Piloti

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe e torna al comando del Mondiale Piloti di MotoGp. Oggi, domenica 29 marzo, l’azzurro dell’Aprilia ha chiuso al primo posto la gara sul circuito di Austin davanti al compagno di squadra Jorge Martin, che aveva trionfato invece nella gara Sprint. Terza la KTM di Pedro Acosta, lontane le Ducati: quinto Marquez, nono Bagnaia.  

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio delle Americhe di MotoGp: 

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2. Jorge Martin (Aprilia) 

3. Pedro Acosta (KTM) 

4. Fabio Di Giannantonio (VR46) 

5. Marc Marquez (Ducati) 

6. Enea Bastianini (KTM) 

7. Alex Marquez (Ducati Gresini) 

8. Raul Fernandez (Aprilia) 

9. Luca Marini (Honda) 

10. Francesco Bagnaia (Ducati) 

11. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 

12. Brad Binder (KTM) 

13. Diogo Moreira (Honda) 

14. Franco Morbidelli (Ducati) 

15. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

16. Jack Miller (Yamaha) 

17. Fabio Quartararo (Yamaha) 

18. Alex Rins (Yamaha) 

 

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp dopo il Gp delle Americhe: 

1. Bezzecchi 81 punti 

2. Martin 77 

3. Acosta 60 

4. Di Giannantonio 50 

5. M. Marquez 45 

6. Fernandez 40 

7. Ogura 37 

8. A. Marquez 28 

9. Bagnaia 25 

10. Marini 23  

 

sport

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