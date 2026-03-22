10.2 C
Firenze
lunedì 23 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, ordine d’arrivo Gp Brasile e classifica Mondiale

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 22 marzo, il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, terzo dopo essere partito dalla pole position. Quarta la Ducati di Marc Marquez, con Bagnaia caduto invece nei primi giri. Con questa vittoria Bezzecchi si prende così la testa del Mondiale Piloti. Ecco ordine d’arrivo del Gp Brasile e classifica Mondiale aggiornata.
 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Brasile: 

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2 Jorge Martin (Aprilia) 

3 Fabio Di Giannantonio (VR46) 

4 Marc Marquez (Ducati) 

5 Ai Ogura (Trackhouse) 

6 Alex Marquez (Gresini) 

7 Pedro Acosta (KTM) 

8 Fermin Aldeguer (Gresini) 

9 Johann Zarco (Honda) 

10 Raul Fernandez (Trackhouse) 

11 Luca Marini (Honda) 

12 Franco Morbidelli (VR46) 

13 Diogo Moreira (Honda) 

14 Alex Rins (Yamaha) 

15 Enea Bastianini (KTM) 

16 Fabio Quartararo (Yamaha) 

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

18 Maverick Vinales (KTM) 

 

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp dopo il Gp del Brasile: 

1. Bezzecchi 56 

2. Martin 45 

3. Acosta 42 

4. Di Giannantonio 37 

5. M. Marquez 34 

6. Ogura 33 

7. Fernandez 29 

8. A. Marquez 13 

9. Binder 13 

10. Morbidelli 12  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.2 ° C
11.2 °
7.1 °
50 %
1.3kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
12 °
Ven
6 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1214)ultimora (1054)sport (78)Eurofocus (44)demografica (38)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati