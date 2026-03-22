Motta abbatte Orsolini, rigore in Bologna-Lazio: cos’è successo

(Adnkronos) –
Episodio arbitrale in Bologna-Lazio. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù hanno ospitato i biancocelesti nella 30esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da una decisione del direttore di gara Feliciani. A inizio ripresa infatti viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Motta su Castro, provocando le proteste biancocelesti.
Succede tutto al 50′. Un errore di Dele-Bashiru in uscita libera Castro, che avanza a centro area, sposta il pallone e viene atterrato dall’intervento di Motta in uscita. Feliciani fischia immediatamente calcio di rigore, con la conferma che arriva anche dal silent check del Var.
Le immagini mostrano infatti l’uscita scomposta del portiere della Lazio, che cercando il pallone finisce per colpire la gamba dell’attaccante argentino, che lo aveva dribblato per liberare il tiro. Dagli undici metri si presenta qundi Orsolini che si fa parare il rigore proprio da Motta.
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