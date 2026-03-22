10.2 C
Firenze
lunedì 23 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Motta abbatte Orsolini, rigore in Bologna-Lazio: cos’è successo

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Episodio arbitrale in Bologna-Lazio. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù hanno ospitato i biancocelesti nella 30esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da una decisione del direttore di gara Feliciani. A inizio ripresa infatti viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Motta su Castro, provocando le proteste biancocelesti. 

Succede tutto al 50′. Un errore di Dele-Bashiru in uscita libera Castro, che avanza a centro area, sposta il pallone e viene atterrato dall’intervento di Motta in uscita. Feliciani fischia immediatamente calcio di rigore, con la conferma che arriva anche dal silent check del Var.  

Le immagini mostrano infatti l’uscita scomposta del portiere della Lazio, che cercando il pallone finisce per colpire la gamba dell’attaccante argentino, che lo aveva dribblato per liberare il tiro. Dagli undici metri si presenta qundi Orsolini che si fa parare il rigore proprio da Motta. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.2 ° C
11.2 °
7.1 °
50 %
1.3kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
12 °
Ven
6 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1214)ultimora (1054)sport (78)Eurofocus (44)demografica (38)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati