Napoli, infortunio per Anguissa

Sport nazionale
(Adnkronos) – Ancora una brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte che deve fare i conti con una serie infinita di infortuni.  

Anguissa si è fermato durante l’ultimo allenamento con il Camerun. Il centrocampista del Napoli avrebbe riportato un problema muscolare: così facendo, salterebbe la prossima gara in programma contro la Repubblica Democratica del Congo. 

Fonti vicine alla Nazionale del Camerun riportano il timore di uno stiramento al bicipite femorale, ma la diagnosi sarà confermata oppure smentita dagli esami strumentali delle prossime ore.  

Resta da capire, adesso, se Anguissa farà subito rientro a Napoli. Lo staff medico del club è in contatto con quello del Camerun, in ansia per le condizioni del centrocampista azzurro. Un eventuale stop complicherebbe ulteriormente il momento degli azzurri, alla ripresa chiamati ad affrontare Atalanta, Roma, Juventus con nel mezzo Qarabag e Benfica. 

Una brutta tegola anche per i fantallenatori che dovranno fare a meno, molto probabilmente, di un centrocampista che ha messo a segno già 4 reti in questo campionato. 

