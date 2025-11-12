Nazionale sanitari in campo l’Oncologia pediatrica dell’Umberto I di Roma

(Adnkronos) – L’Associazione Nazionale italiana sanitari presenta ‘Il 1°Battito’, il primo grande progetto benefico che nasce con un duplice obiettivo: da un lato creare un evento sportivo di alto valore simbolico e sociale, dall’altro dare vita a un percorso stabile di supporto a progetti di cura e prevenzione in ambito sanitario. “Il titolo ‘Il 1º Battito’ richiama simbolicamente l’inizio di un percorso di vita, di speranza e di rinascita: il battito del cuore rappresenta l’emozione, la forza e la volontà di prendersi cura degli altri, soprattutto delle donne e dei più piccoli. Nella nostra visione desideriamo sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo una forte attenzione alla salute della donna e del bambino, anche grazie al contributo professionale e umano del professore Luca Cipriano e dei membri sanitari del direttivo”, si legge nella nota dell’Associazione Nazionale italiana sanitari.

Il primo grande evento legato al progetto sarà il quadrangolare di beneficenza ‘Crai Cup Charity Award’, in programma sabato 15 novembre presso il Circolo sportivo La Salle Sport, a partire dalle 14.30. “Il ricavato sarà devoluto al 100% a sviluppare progetti destinati al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. In campo scenderanno 4 squadre d’eccezione: Nazionale italiana sanitari (Nis); Nazionale italiana giornaliste e giornalisti (Nig); selezione ufficiale Fideuram Private Banker; Nazionale italiana campioni olimpionici (Nico). Una giornata di sport, solidarietà e condivisione, aperta a famiglie, bambini, appassionati e a tutti coloro che desiderano sostenere questa importante causa”, conclude la nota.

Per sostenere il progetto si può contribuire tramite bonifico: DONA IT04 Z031 2403 2080 0000 0232 584; BIC/SWIFT: BAFUITRRXXX – Intestato a: Nazionale Italiana Sanitari – Ets | Causale: Erogazione liberale – art. 83 D.Lgs. 117/2017 – Progetto 1° Battito + numero cellulare.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)