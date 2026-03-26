6.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Olimpiadi: Pro Vita Famiglia, ‘Vittoria nostra petizione, per Cio solo donne contro le donne’

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pro Vita & Famiglia esulta per la decisione del “Cio di aver ristabilito l’ovvio e di aver dato priorità assoluta alla tutela delle donne e al rispetto della loro salute, dignità e delle verità scientifiche e biologiche. Finalmente è stato vietato ai trans, uomini biologici, di partecipare alle competizioni femminili, come abbiamo chiesto con una petizione da oltre 33.000 sottoscrittori”. Così Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione, commenta la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di cambiare le regole, a partire da Los Angeles 2028, per l’idoneità a qualsiasi evento della categoria femminile ai Giochi Olimpici, o ad altri eventi Cio, che sarà limitata alle donne biologicamente confermate sulla base di un test una tantum del gene Sry. 

“Ha vinto la verità, ha vinto la scienza, ma soprattutto hanno vinto le donne e le atlete, che da oggi saranno tutelate e potranno gareggiare con equità, sicurezza e dignità. Ringraziamo il CIO per aver ascoltato il grido di migliaia di sportive di tutto il mondo e l’appello di escludere gli atleti maschi dagli sport femminili lanciato da Pro Vita & Famiglia: lo abbiamo fatto in occasione dei recenti Giochi di Milano Cortina 2026 con i manifesti con il messaggio “Solo donne contro le donne” – spiega Coghe – e con la petizione lanciata durante i Giochi di Parigi 2024, dopo il caso dell’atleta Imane Khelif”, conclude. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
6.1 ° C
8.2 °
4.7 °
86 %
7.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1210)ultimora (1021)sport (96)Eurofocus (52)demografica (41)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati