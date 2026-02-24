12 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

S.S. Lazio smentisce le voci: “La società non è in vendita”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La S.S. Lazio ha smentito ufficialmente le voci su una possibile cessione della società. In una nota il club chiarisce di “non aver ricevuto alcuna offerta” né di aver avviato trattative, negoziazioni o interlocuzioni con soggetti italiani o soggetti esteri”. Le indiscrezioni, circolate sui media e i social, vengono definite senza “alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative”.  

La società si riserva di tutelare la “propria reputazione” e “dei propri azionisti”, invitando “gli organi di informazione” ad “attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla società”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12 ° C
13.5 °
10.4 °
71 %
1kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1410)ultimora (1231)sport (85)Eurofocus (54)demografica (40)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati