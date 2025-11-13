17.3 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri

(Adnkronos) – E’ contento della Roma di Gasperini? ”Sono felicissimo”, taglia corto Massimo D’Alema quando gli chiedono della ‘Magica’ ora guidata dal Mister che ha portanto l’Atalanta in Champions. L’ex premier è tornato per un giorno alla Camera, nella sala Berlinguer del gruppo Dem a Montecitorio, che ospita la presentazione del numero 3/2025 della rivista ItalianiEuropei, diretta dallo stesso D’Alema. 

La Roma vincerà lo scudetto?, insistono i giornalisti che lo inseguono. Lui volta le spalle per imboccare rapidamente l’uscita, poi, si gira, fa una smorfia e compie il più classico dei gesti scaramantici verso il basso per poi aggiungere rivolto ai cronisti in versione gufo: ”Mamma mia ragazzi, ma dove vi trovano a voi… io non lo so, è impressionante”.  

 

