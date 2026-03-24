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Sinner, fair play a Miami: concede un punto a Moutet, cos’è successo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fair play Sinner a Miami. Oggi il tennista azzurro ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano, rendendosi protagonista di un gesto da campione nel corso del secondo set. Durante il quarto game, sul punteggio di 2-1 per l’azzurro, che stava servendo, il giudice di sedia chiama fuori un colpo di Moutet. 

Sinner però si avvicina all’arbitro, andando sotto rete per ammettere di aver sfiorato la pallina prima del rimbalzo oltre la linea e concedendo quindi il punto all’avversario. Da 40-15 per l’azzurro si passa quindi a 30-30, con il Centrale di Miami che applaude il gesto di Sinner.  

Moutet invece dal canto suo ha provato a far desistere l’azzurro, arrivando a dire di non volere il punto, ma alla fine ha prevalso il fair play del numero due del mondo. 

 

sport

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