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Sinner in semifinale a Miami: quando gioca e dove vederlo in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro scende in campo nella semifinale di Miami nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il numero due del mondo ha raggiunto il penultimo atto del Masters 1000 americano, dove sfiderà il tedesco Alexander Zverev o l’argentino Francisco Cerundolo.  

Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet e poi due statunitensi: agli ottavi Michelsen e ai quarti Tiafoe, numero 20 del mondo dominato in due set con un doppio 6-2. 

Il match di Sinner è previsto nella notte tra venerdì 27 e sabato 27 marzo alla mezzanotte italiana, con il match previsto quindi nella sessione serale del torneo della Florida. 

 

La semifinale di Jannik Sinner, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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