Sinner-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Jannik Sinner in finale a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro sfida il ceco Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto del Masters 1000 americano per completare il Sunshine Double dopo aver già conquistato il titolo a Indian Wells e avvicinare ancora il primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz, eliminato al terzo turno del torneo.

Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet e poi due statunitensi: agli ottavi Michelsen e ai quarti Tiafoe. In semifinale invece l’azzurro ha superato il tedesco e numero tre del mondo Zverev.

La sfida tra Sinner e Lehecka è in programma oggi, domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, tutti vinti dall’azzurro. Sinner ha dominato l’ultimo incrocio, risalente all’ultimo Roland Garros, vincendo comodamente in tre set.

Sinner-Lehecka sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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