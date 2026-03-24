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Sinner-Michelsen: orario, precedenti e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner a Miami. Oggi, martedì 25 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Alex Michelsen – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur e al terzo turno il francese Moutet, mentre Michelsen ha eliminato l’italiano Bellucci, il britannico Norrie e il cileno Tabilo. 

 

La sfida tra Sinner e Michelsen è in programma oggi, martedì 25 marzo, non prima delle ore 21. I due tennisti si sono sfidati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro, l’ultimo al secondo turno degli Us Open 2024, quando Sinner si impose in tre set. 

 

Sinner-Michelsen, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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