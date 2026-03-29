12.5 C
Firenze
domenica 29 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner si scalda… sotto la pioggia. Rischio rinvio per la finale di Miami?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si scalda… sotto la pioggia a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, poche ore prima della finale del Masters 1000 americano, il tennista azzurro è sceso in campo per allenarsi in vista del match contro Lehecka, in una giornata caratterizzata dal rischio rinvio per maltempo. 

Le immagini catturate da SkySport mostrano Sinner a fondo campo scambiare con il supercoach Darren Cahill, sotto lo sguardo vigile di Simone Vagnozzi, sotto la pioggia. Pochi spostamenti, per evitare di scivolare, ma soltanto qualche scambio per scaldare corpo e colpi, e non perdere confidenza con pallina e campo. 

 

La giornata di oggi a Miami è stata caratterizzata dal maltempo. La pioggia non ha dato tregua, affacciandosi a fasi alterne e costringendo alla sospensione la finale del doppio femminile tra Jasmine Paolini e Sara Errani. Il rischio reale al momento è quello di uno slittamento dell’orario di inizio della sfida, proprio come successo nei primi turni del Masters 1000, fortemente condizionati dal maltempo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.5 ° C
13.5 °
11.3 °
40 %
2.7kmh
0 %
Dom
12 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1162)ultimora (851)sport (136)Eurofocus (52)demografica (40)finanza (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati