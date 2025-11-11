Skorupski, lungo stop in arrivo: starà fermo almeno un mese

(Adnkronos) – Dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti di gioco contro il Napoli, arriva l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski.



Il portiere del Bologna ha rimediato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra e dovrebbe restare fermo ai box per un mese e mezzo circa, saltando dunque le partite contro Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma (in Coppa Italia), Lazio, Celta Vigo, Juventus, Inter (Supercoppa italiana) e probabilmente Sassuolo, tornando a disposizione per la sfida del 4 gennaio sul campo dell’Inter.

A difendere i pali della squadra di Vincenzo Italiano sarà Ravaglia.

