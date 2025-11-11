15.1 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Skorupski, lungo stop in arrivo: starà fermo almeno un mese

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti di gioco contro il Napoli, arriva l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski.
 

Il portiere del Bologna ha rimediato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra e dovrebbe restare fermo ai box per un mese e mezzo circa, saltando dunque le partite contro Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma (in Coppa Italia), Lazio, Celta Vigo, Juventus, Inter (Supercoppa italiana) e probabilmente Sassuolo, tornando a disposizione per la sfida del 4 gennaio sul campo dell’Inter.  

A difendere i pali della squadra di Vincenzo Italiano sarà Ravaglia. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
17.3 °
14.2 °
77 %
0.5kmh
0 %
Mar
15 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1537)ultimora (1428)sport (61)demografica (48)attualità (23)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati