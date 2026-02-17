10.1 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sport, Buonfiglio (Coni): “Ambra Sabatini? L’ho vista vincere, è una delle mie emozioni”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le Olimpiadi rappresentano la storia. Autostrade rappresenta la storia dell’Italia che dagli anni 60 ha continuato a crescere. Autostrade e il Comitato olimpico, in questo particolare momento, sono un connubio di successo: sono protagonisti e costruttori di certezze. Ho visto vincere Ambra Sabatini quando gareggiava, sono un privilegiato. Cerco di emozionarmi tutti i giorni per vivere a pieno. Lei è una delle mie emozioni”. Lo ha detto il presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) Luciano Buonfiglio, alla proiezione in anteprima del docufilm realizzato con la collaborazione di Aspi – Autostrade per l’Italia “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.1 ° C
13.8 °
9.5 °
87 %
0.5kmh
3 %
Mar
15 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
15 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1412)ultimora (1236)sport (72)Eurofocus (57)demografica (47)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati