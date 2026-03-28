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Zverev, furia contro l’arbitro a Miami: “Non ho abbastanza tempo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev litiga con l’arbitro a Miami. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista tedesco sfida Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di scena in Florida, in una partita caratterizzata da qualche momento di tensione. Zverev, nel corso del primo set, si è lamentato in particolare per i richiami del giudice di sedia, che secondo lui non gli concedeva tempo sufficiente tra un punto e l’altro. 

All’ennesimo richiamo, Zverev ha allargato le braccia avvicinandosi all’arbitro: “Nelle due occasioni in cui sei andato oltre, non lo hai aspettato”, gli ha detto il giudice di sedia.  

Piccata la risposta del tedesco: “Lo stavo aspettando. So di quali punti stai parlando, lo stavo aspettando”, ha detto rigettando quindi le accuse e continuando a lamentare una gestione secondo lui sbagliata dei tempi da parte dell’arbitro. 

 

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