La Savino Del Bene vince anche con Vallefoglia e consolida il secondo posto

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Volley: 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 16, Feduzzi (L2) n.e., Carletti 8, Giovannini, De Bortoli (L1), Candi 4, Bartolucci 3, Thokboum 3, Butigan n.e., Mitkova n.e., Ungureanu 2, Stoyanova n.e., Omoruyi 10, Lazaro. All: Pistola.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 16, Ribechi, Bosetti 8, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 8, Antropova 18, Weitzel 6. All.: Gaspari.

ARBITRI: Ubaldi – Luciani

PESARO – La Savino Del Bene Volley espugna il Pala MegaBox di Pesaro superando 0-3 le padrone di casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (23-25, 18-25, 19-25).

La squadra di coach Gaspari conquista la ventunesima vittoria in campionato, la tredicesima con il risultato di 3-0, salendo a quota 59 punti e confermandosi al secondo posto in classifica. Per le ragazze scandiccesi si tratta della trentaduesima vittoria stagionale considerando tutte le competizioni.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley è partita forte (4-8), ha subito il rientro di Vallefoglia fino al 12-11, ma sul 13-13 ha piazzato l’allungo decisivo (13-16), chiudendo 23-25. Nel secondo parziale la squadra di Gaspari ha preso progressivamente il controllo e, dal 10-12, ha costruito il break decisivo, imponendosi poi 18-25. Nel terzo set, dopo l’avvio favorevole alle padrone di casa (5-2), la formazione scandiccese ha ribaltato l’inerzia (6-6, 12-16) e ha chiuso 19-25 senza concedere a Vallefoglia l’opportunità di rientrare.

A livello individuale spiccano i 18 punti di Antropova e i 16 di Franklin, premiata Mvp del match. Determinanti anche i numeri di squadra: 50% in attacco, 9 ace e 6 muri vincenti, oltre a una ricezione positiva al 60%.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 15 febbraio alle 17 per l’ultima gara casalinga della regular season. La sfida con la Cbf Balducci Hr Macerata varrà per il 25esimo turno di campionato.

Coach Gaspari post-partita: “Non è mai facile giocare in questo palazzetto contro una squadra ben organizzata. Abbiamo fatto una bellissima partita, a mio avviso, concreta e ordinata: era un aspetto molto importante da mettere in campo, soprattutto in un momento difficile della stagione. Le ragazze hanno battuto davvero bene. Non abbiamo espresso la nostra miglior performance a muro, che in questa fase è il nostro fondamentale principe, ma va detto che loro hanno variato spesso i colpi. Ci aspettavamo una partita sporca, con tanti cambi da parte loro, perché oggettivamente, avendo blindato il sesto posto, hanno potuto provare situazioni nuove, che a volte possono metterti in difficoltà. La squadra mi è piaciuta tantissimo per l’atteggiamento e per la calma dimostrata in una partita molto delicata per noi, una vittoria che ci permette di avvicinarci sempre di più a un risultato che sarebbe molto importante. Ora si riparte, perché domenica ci aspetta quella che possiamo definire la nostra prima finale da qui alla fine della stagione”.