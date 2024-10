Analogue 3D: il ritorno del Nintendo 64 in versione moderna

(Adnkronos) – Nonostante il lancio fosse originariamente previsto per il 2024, la tanto attesa console Analogue 3D vedrà finalmente la luce nei primi mesi del 2025. Questo nuovo gioiello tecnologico, ispirato al leggendario Nintendo 64, sarà disponibile al prezzo di 249,99 dollari e sarà prenotabile a partire dal 21 ottobre 2024 negli States. Gli appassionati potranno scegliere tra due varianti di colore, nero o bianco. La console non è supportata o approvata da Nintendo, ma si tratta di un prodotto pensato esclusivamente per i retrogamer. L’Analogue 3D rappresenta un’evoluzione moderna di una delle console più amate degli anni ‘90. Seguendo l’esempio delle precedenti creazioni di Analogue, come le reinterpretazioni del NES, SNES, Sega Genesis e Game Boy, questa nuova console promette di far rivivere i giochi classici del N64 con una qualità visiva migliorata, offrendo una risoluzione fino a 4K. Gli utenti avranno anche la possibilità di selezionare diverse modalità di visualizzazione, incluso un filtro che simula l’effetto delle vecchie TV CRT, per chi desidera un’esperienza nostalgica autentica. Il cuore di questa tecnologia è un upscaler 4K progettato su misura. Una delle caratteristiche più interessanti dell’Analogue 3D è la sua completa compatibilità con l’intera libreria di giochi del Nintendo 64, grazie alla tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array). Questo la rende una delle poche soluzioni moderne in grado di replicare fedelmente le funzionalità della console originale, un’impresa che, fino ad ora, si è rivelata difficoltosa per la maggior parte degli emulatori. La console sarà anche dotata di connettività Bluetooth, quattro porte per i controller originali del N64, due porte USB e uno slot per schede SD, rendendola versatile e facilmente adattabile alle esigenze dei giocatori moderni. Inoltre, l’Analogue 3D introdurrà un nuovo sistema operativo, chiamato 3D OS, progettato per migliorare l’usabilità e l’interfaccia utente della console. Nonostante la console non includa un controller di serie, è stato sviluppato un gamepad aggiornato da 8bitdo, un’azienda nota per i suoi controller retro di alta qualità. Questo nuovo controller, che sarà venduto separatamente a 39,99 dollari, reinterpreta il design del classico pad N64, eliminando la terza impugnatura e introducendo una levetta analogica a effetto Hall. Sarà anche compatibile con altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch, Android e PC. Chiunque possieda ancora i controller originali del N64 potrà tranquillamente usarli con l’Analogue 3D, grazie alle porte integrate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)