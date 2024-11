Arcane: una serata di musica e animazione ai The Game Awards 2024

(Adnkronos) – Il 12 dicembre 2024, il Peacock Theater di Los Angeles si illuminerà con le note della seconda stagione di “Arcane”, la serie animata di successo su Netflix, in occasione del 10° anniversario dei The Game Awards. Gli artisti Twenty One Pilots, d4vd e Royal & The Serpent saliranno sul palco per interpretare brani originali che hanno arricchito la colonna sonora della serie, basata sul celebre videogioco “League of Legends”. Quest’anno, i The Game Awards non solo celebrano i migliori videogiochi, ma anche le sinergie tra musica e gaming. L’evento vedrà la partecipazione di Twenty One Pilots che presenteranno in anteprima il video musicale del singolo “The Line” prima dell’evento, un singolo che ha già conquistato i fan con il suo recente video musicale. In vista dell’evento, il duo premiato ai Grammy, Twenty One Pilots, ha presentato il video musicale di “The Line”, brano che accompagna un momento cruciale nel terzo e ultimo atto della serie. La canzone, scritta dal cantante Tyler Joseph, è stata pubblicata venerdì 22 novembre. “The Line” è l’ultimo singolo dei due artisti, la cui musica ha superato i 33 miliardi di riproduzioni in streaming in tutto il mondo nel corso della loro carriera. “Da fan, quando mi hanno invitato a far parte di Arcane, non vedevo l’ora di contribuire in qualche modo. Tantissimi aspetti della storia mi hanno colpito al livello creativo e quando mi è stata mostrata la scena, ho capito subito il tipo di testo e la direzione concettuale che volevo intraprendere con la scrittura di The Line”,

ha dichiarato Tyler Joseph dei Twenty One Pilots. “Josh e io siamo entusiasti di poter presentare questo brano dal vivo per la prima volta durante i The Game Awards 2024.”

Al loro fianco, d4vd presenterà “Remember Me” e Royal & The Serpent “Wasteland”, contribuendo a creare un’atmosfera unica e memorabile.

La serata sarà un tributo speciale a “Arcane”, che ha già lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati con una trama avvincente e un’impressionante qualità visiva. Gli artisti, accompagnati dalla The Game Awards Orchestra diretta da Lorne Balfe, offriranno una performance che promette di essere uno degli highlight dell’evento. L’evento musicale rappresenta un momento culminante nella celebrazione di una serie che ha saputo unire spettacolo visivo e narrazione di qualità, consolidando il legame tra il mondo dei videogiochi e quello della musica. Con l’esibizione di quest’anno, The Game Awards continua a sperimentare nuovi modi per intrattenere e coinvolgere il suo pubblico globale.

L’intera serata sarà trasmessa in diretta su oltre 30 piattaforme digitali, garantendo così a fan da tutto il mondo di partecipare a questo evento unico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)