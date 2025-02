Beer & Food Attraction 2025, innovazione e tradizione a Rimini Fiere

(Adnkronos) – Nel panorama gastronomico italiano, la ricerca della qualità e dell’autenticità è diventata una priorità per molti imprenditori del settore. Tra questi, l’azienda, HAM Gourmet, un progetto che rappresenta l’eccellenza nella produzione di hamburger di alta gamma, si è distinta per qualità e innovazione fino ad aggiudicarsi l’ambito premio ai Lorenzo Cagnoni Awards per la categoria FOOD nel corso della x edizione di Beer & Food Attraction a Rimini Fiere e che vede la main partnership di Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Uno dei punti di forza del progetto è l’impegno per il benessere animale e la sostenibilità. La collaborazione con fornitori che garantiscono allevamenti allo stato brado o semi brado, rispettando le normative sul benessere animale, sono alla base del successo sia lato qualitativo che lato prodotto, il quale si presenta senza additivi, con una scadenza che arriva fino a un anno e mezzo, garantendo freschezza e qualità. E proprio a Beer and Food Attraction è stato presentato il primo hamburger totalmente plant-based, frutto della collaborazione con MartinoRossi Spa. Questo prodotto, creato con farina di legumi e spezie naturali, è completamente privo di allergeni, senza soia (usata in molti prodotti vegetali), coloranti, conservanti e glutine, per un’alimentazione più sostenibile e inclusiva, e per i palati più esigenti. E proprio per queste importanti motivazioni si è aggiudicato l’ambito riconoscimento consegnato nel corso della cerimonia d’onore domenica 16 febbraio scorso nella giornata di apertura della fiera. HAM Gourmet di Salvatore Russo prevede anche l’imminente lancio di un nuovo brand, “Gastrofigo”, presentato pochi giorni fa. Questa nuova linea di hamburger gourmet, presentata in packaging accattivanti, mira a conquistare anche il mercato dei Cash and Carry, ampliando ulteriormente la presenza nel settore della ristorazione con marchio totalmente dedicato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)