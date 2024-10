Como Lake Conferences 2024, Ferrieri (ANGI): “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo”

(Adnkronos) – Como Lake Conferences 2024, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni. Tra i presenti alla kermesse anche l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, ospite di Como Lake Conferences e del direttore Raffaele Barberio, ha realizzato un importante innovation talk dove ha messo al centro il tema “Giovani e Europa” attraverso un momento di confronto sul tema dell’intelligenza artificiale, della digital trasformation e delle future generazioni. “Innovazione, investimenti e Intelligenza artificiale saranno alla base dello sviluppo dell’ecosistema paese, con una rinnovata sinergia pubblico privata ulteriormente rilanciata qui alla Como Lake Conferences 2024 – così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI – “La sfida sarà sicuramente quella di aumentare la spesa in ricerca sviluppo, molto al di sotto della media europea. E parallelamente mettere al centro dell’agenda le imprese e in particolare il mondo startup che rappresenta una filiera in crescita e che sta dando un grande input anche ai livelli occupazionali. Come ANGI siamo lieti di aver creato questo momento di confronto che ci auguriamo possa aver dato un prezioso contributo al dibattito all’interno di Como Lake e che possa dare spunto anche a nuove iniziative legislative al Governo Meloni.

I nostri complimenti al lavoro del Sottosegretario Alessio Butti con il quale speriamo di sviluppare sempre più sinergia a sostegno dell’innovazione in Italia e in Europa”. Conclude il Presidente Gabriele Ferrieri (già ForbesU30). Un momento di grande valore che ha reso così protagonisti anche i giovani innovatori italiani in un confronto propositivo al quale hanno partecipato importanti stakeholder tra cui: Marco Travaglini, Founder di Mama Industry; Danilo Broggi, Presidente del Centro per la cultura di Impresa; Enrico Bombelli, Segretario generale presso ConfLombardia; Lorenzo Gubian, Direttore Generale Aria Spa; Marco Molinaro, Accenture Security Lead for Italy, Central Europe and Greece; Federica Biancon, PhotonPath COO;Antonio Di Feo, Chief Transformation Officer at Indosuez Wealth Management Italy; Matteo Rivolta, Ceo di Rifra Teuco e Luxury Academy; Riccardo Cavanna, Presidente e Lead Strategist presso Cavanna SpA; Marco Sampietro, Associate Professor of Practice, SDA Bocconi School of Management; Alessandro Proietti, Customer experience & Innovation Director Adecco Group; Fabio Papa, Docente e 24Ore Business School e Direttore e Founder I-AER; Pier Francesco Jelmoni, Co- founder di Way; Max Sardella, Social media Manager dei calciatori; Arianna Burloni, Socio Fondatore Cosmos XP; Natalia Generalova, MSA Manager Sportivi Associati Dirigente sportivo, manager sportivo, organizzatore grande eventi sportivi, podcaster. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)