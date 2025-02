Coppa eFootball Italia 2025: al via le qualifiche in-game

(Adnkronos) – Sviluppato da KONAMI, “eFootball”, rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI “PES”, ha rivoluzionato il concetto di videogiochi calcistici passando a un modello free-to-play, accessibile su diverse piattaforme. Con oltre 750 milioni di download globali, il gioco è punto di riferimento nel settore, promuovendo un’esperienza di gioco sempre più inclusiva e coinvolgente. La Coppa eFootball Italia, alla sua terza edizione, promette di rinnovare l’esperienza eSports per gli appassionati italiani, combinando competizione serrata e innovazioni digitali. L’evento, previsto per il 2025, introdurrà significative novità, inclusa una divisione dedicata ai dispositivi mobili, ampliando così l’accessibilità e l’interesse verso il torneo.

La fase in-game del torneo, che si svolgerà dall’6 al 13 febbraio, vedrà gli utenti di PlayStation e dispositivi mobili impegnarsi per scalare le classifiche nazionali. Al termine di questa fase, i migliori 32 giocatori della divisione console e i migliori 4 della divisione mobile si qualificheranno per le fasi successive del torneo. I giocatori qualificati nella divisione console si sfideranno in un intenso Round 4 a eliminazione doppia, dal quale emergeranno i migliori quattro, pronti a competere nella fase finale. Quest’ultima vedrà fronteggiarsi i migliori della divisione mobile e console in scontri diretti, decretando il campione della “Coppa eFootball Italia 2025”.

I campioni delle rispettive divisioni non solo riceveranno il titolo nazionale, ma avranno anche l'opportunità di partecipare alle eFootball Championship Open Regional Final, con la possibilità di avanzare alle Finali Mondiali, testimoniando l'importanza crescente di questa competizione nel panorama eSports globale. Calendario del Torneo 6-13 Febbraio: Eventi in-game per console e mobile. 14-17 Febbraio: Eventi di classificazione. 23-30 Marzo: Eventi a eliminazione diretta per i migliori 32 su console. Maggio: Semifinali e finali per entrambe le divisioni.