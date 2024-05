Cristina D’Avena e Enzo Draghi: il ritorno delle leggende a Falcomics 2024

(Adnkronos) – Dal 24 al 26 maggio, Falconara Marittima si trasformerà nel cuore pulsante della cultura pop grazie a Falcomics 2024, il festival organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione proprio con il Comune. L'evento, che promette di essere uno degli appuntamenti più colorati e vivaci dell'anno, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e professionisti del mondo dei comics, videogames, movie, K-Pop e musica. Un'attenzione particolare è rivolta al manifesto dell'evento, opera del maestro Paolo Barbieri e già oggetto di un prezioso annullo filatelico per i collezionisti realizzato da Poste Italiane, che verrà celebrato con una sessione unica di body painting eseguita in diretta dalla talentuosa Sonia Ricci. Ma è la musica a rubare la scena con una delle reunion più attese: Cristina D'Avena, icona indiscussa delle sigle televisive italiane, si esibirà sul Main Stage del Parco Kennedy. Accompagnata dai Gem Boy, D'Avena avrà al suo fianco un ospite molto speciale, Enzo Draghi e la sua voce inconfondibile in sigle celebri come quella di "L'incorreggibile Lupin" e per essere stato Mirko dei Bee Hive in "Kiss me Licia", Draghi ritorna a duettare con D'Avena dopo dieci anni dall'ultima performance insieme. Questa reunion non solo rievoca ricordi nostalgici per i fan di lunga data, ma promette anche di introdurre le nuove generazioni al fascino intramontabile delle sigle che hanno segnato un'epoca. La collaborazione tra D'Avena e Draghi è un simbolo potente di come la musica possa collegare le persone attraverso decenni di storia televisiva e culturale. Dal venerdì pomeriggio alla domenica si potranno vedere assaggi di anteprime di film grazie alla Movie Zone, incontrare artisti all’opera nell’Artist Alley, seguire panel e interviste da quella con Cristina Scabbia, intervistata da Andrea Laffranchi, al confronto sul Cyber Bullismo con Fabio Viola, Stefano Rossi e Maurizio Di Fazio. Tantissime le aree tematiche e da mattina a sera la vasta area commerciale con mille novità. Per godere degli spettacoli serali senza attese e evitare lunghe file, il Festival mette a disposizione sul sito ufficiale il Flash Pass gratuito. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)