Debutta in Italia la serie TV del videogioco Twisted Metal

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’arrivo in Italia della serie televisiva “Twisted Metal”, un’esclusiva per gli abbonati al tier Premium di PlayStation Plus. A partire dall’11 febbraio, la serie sarà disponibile su Sony Pictures Core, l’applicazione dedicata all’intrattenimento video accessibile direttamente dalle console PlayStation 5 e PlayStation 4. La produzione trae ispirazione dall’omonimo franchise videoludico, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario dal suo esordio sulla prima console PlayStation. “Twisted Metal” si configura come una action-comedy composta da dieci episodi, ciascuno della durata di trenta minuti. La trama segue le vicende di John Doe, interpretato da Anthony Mackie, un corriere dal linguaggio sciolto incaricato di una consegna speciale attraverso una landa desolata e post-apocalittica degli Stati Uniti d’America. Il suo viaggio sarà costellato di pericoli, tra cui scontri con bande di predoni a bordo di veicoli modificati e incontri con personaggi singolari come Quiet, una fuggitiva dal passato oscuro, e Sweet Tooth, un clown psicopatico interpretato fisicamente dal wrestler Samoa Joe e doppiato da Will Arnett. La prima stagione completa di “Twisted Metal” sarà interamente disponibile su Sony Pictures Core. L’applicazione offre agli utenti PlayStation un vasto catalogo di oltre 2.000 titoli, tra film e serie TV, disponibili per il noleggio o l’acquisto. Gli abbonati a PlayStation Plus Premium, inoltre, avranno accesso a una libreria dedicata di oltre 100 produzioni targate Sony Pictures, inclusa, appunto, “Twisted Metal”. Questa iniziativa si inserisce nell’offerta diversificata di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che propone tre differenti piani: Essential, Extra e Premium. Mentre il piano Essential garantisce l’accesso a giochi mensili, sconti esclusivi, salvataggi in cloud e multiplayer online, il livello Extra arricchisce l’esperienza con un ampio catalogo di titoli per PS4 e PS5. Il piano Premium, infine, aggiunge la libreria dei Classici, prove a tempo di titoli recenti, lo streaming in cloud e l’accesso esclusivo a contenuti come la serie “Twisted Metal”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)