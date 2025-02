Dune: Awakening, il survival open world su Arrakis, arriva su Steam il 20 maggio – Il trailer

(Adnkronos) – Funcom, attraverso una nota ufficiale, ha finalmente svelato la data di uscita di Dune: Awakening, l’attesissimo survival multiplayer open world ambientato sul pericoloso pianeta di Arrakis. Il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 20 maggio, aprendo le porte di un mondo vasto e insidioso, ispirato al leggendario romanzo di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment. Sviluppato da Funcom, Dune: Awakening si propone come un’esperienza di gioco che soddisferà sia gli appassionati di Dune che i fan dei giochi di sopravvivenza. Il titolo promette di immergere i giocatori in un’epica avventura che li porterà a lottare per la sopravvivenza e a scalare le gerarchie del potere su Arrakis, un pianeta dove la sabbia nasconde insidie mortali e la spezia è la risorsa più preziosa. Funcon ha pubblicato un trailer che qui vi lasciamo in visione Nell’attesa del lancio, i giocatori possono iniziare a plasmare il proprio destino su Arrakis grazie alle nuove modalità Creazione personaggio e Benchmark, già disponibili su Steam. La modalità Creazione personaggio permette di definire ogni aspetto dell’aspetto del proprio avatar, scegliendo il pianeta natale, la casta e il mentore, che influenzeranno le abilità iniziali. La modalità Benchmark, invece, consente di testare le prestazioni dell’hardware e la compatibilità del sistema, preparando al meglio il proprio PC per l’esperienza di gioco. I personaggi creati potranno poi essere importati in Dune: Awakening al momento del lancio. I preordini di Dune: Awakening inizieranno a breve e i giocatori che preordineranno il gioco riceveranno in regalo il Terrarium di Muad’Dib, una decorazione esclusiva per il proprio rifugio. Dune: Awakening si presenta come il gioco di sopravvivenza più ambizioso mai realizzato, ambientato sul pianeta più pericoloso dell’universo. I giocatori dovranno affrontare sfide ambientali estreme, combattere per le risorse e stringere alleanze per sopravvivere. Il mondo di gioco, ispirato sia al romanzo di Herbert che ai film di Villeneuve, offrirà un’esperienza coinvolgente e ricca di dettagli, dove ogni decisione potrà fare la differenza tra la vita e la morte. L’appuntamento con Dune: Awakening è fissato per il 20 maggio su Steam. Nell’attesa, è possibile scaricare le modalità Creazione personaggio e Benchmark per iniziare a prepararsi all’epica avventura che attende su Arrakis. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)