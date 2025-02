Elden Ring Nightreign: un nuovo capitolo di oscurità e cooperazione – Il video

(Adnkronos) –

FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato, in una nota ufficiale, la data di uscita di Elden Ring Nightreign, un nuovo capitolo standalone che promette di offrire un’esperienza di gioco cooperativo unica e coinvolgente già dal trailer ufficiale di lancio. Dal 30 maggio infatti in Elden Ring Nightreign, i giocatori saranno chiamati a collaborare in squadre di tre per affrontare sfide sempre più ardue. Scegliendo uno dei otto Crepuscolari, ognuno con abilità uniche, dovranno sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti, combattendo contro orde di nemici e affrontando boss leggendari. Il mondo di Elden Ring Nightreign è dinamico e in costante cambiamento. Ogni partita si svolgerà in una mappa generata proceduralmente, con biomi diversi, armi uniche e nemici sempre più letali. I giocatori dovranno adattarsi costantemente a nuove situazioni e collaborare per superare ogni ostacolo. Sono disponibili i pre-order per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. lden Ring Nightreign sarà disponibile in diverse edizioni, ognuna con contenuti esclusivi: Standard Edition: Include il gioco base. Deluxe Edition: Include il gioco base, un DLC, un artbook digitale e la colonna sonora digitale. Seekers Edition: Include la Deluxe Edition, una Steelbook e un artbook fisico. Collector’s Edition: Include la Deluxe Edition, una statua del Selvaggio, una Steelbook, un artbook fisico e una serie di oggetti da collezione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)