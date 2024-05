ELDEN RING: Shadow of the Erdtree” – Il nuovo epico viaggio nel Regno dell’Ombra

(Adnkronos) – Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. hanno appena rilasciato un nuovo trailer in CGI che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco in "ELDEN RING". L'attesissima espansione, "Shadow of the Erdtree", sarà disponibile dal 21 giugno 2024, e i fan possono ora dare un primo sguardo a ciò che li aspetta nel misterioso Regno dell'Ombra. "Shadow of the Erdtree" è il DLC di "ELDEN RING", il titolo di successo con 23 milioni di copie vendute a livello globale creato da Hidetaka Miyazaki e dal celebre autore George R. R. Martin, noto per la serie "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco". Dopo aver conquistato il mondo con premi come il Game of the Year ai The Game Awards 2022 e molti altri riconoscimenti internazionali, "ELDEN RING" si prepara a offrire ai giocatori una nuova avventura epica. Nel nuovo trailer, disponibile con sottotitoli in italiano, i giocatori sono invitati a seguire Miquella, uno dei personaggi chiave dell'universo di ELDEN RING, attraverso le terre oscure e pericolose del Regno dell'Ombra. Questa espansione promette di approfondire la storia già complessa e avvincente del gioco, introducendo nuovi nemici formidabili, boss minacciosi, oltre a un arsenale di nuove armi e armature per aiutare i giocatori nella loro avventura.

"ELDEN RING: Shadow of the Erdtree" sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. I fan possono già prenotare il gioco, con opzioni che includono un bundle speciale che comprende sia il gioco base sia l'espansione, necessario per accedere ai nuovi contenuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)